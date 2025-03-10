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فانتازي.. ارتفاع سعر كريس وود مهاجم نوتنجهام

11:02 ص الإثنين 10 مارس 2025

احتفال كريس وود بهدفه في مرمى ليفربول

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين انخفاض سعر لاعب نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الاثنين 10 مارس 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كريس وود (نوتنجهام فورست) 7.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 5 مليون جنيه إسترليني

وويل دينيس (بورنموث) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

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فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي كريس وود نوتنجهام نيوكاسل
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