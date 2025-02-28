فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب ليفربول، سوبوسلاي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

دانييل مونوز (كريستال بالاس) 5 مليون جنيه إسترليني دومينيك

سوبوسلاي (ليفربول) 6.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

آندي روبرتسون (ليفربول) 5.8 مليون جنيه إسترليني

ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

تايلر ديبلينج (ساوثهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني