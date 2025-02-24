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مرموش يحبط 500 ألف مدرب في فانتازي الدوري الإنجليزي

10:58 ص الإثنين 24 فبراير 2025
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    صلاح ضد مرموش (1)
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    هدف مرموش الملغي
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    إحماءات مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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كتب - محمد القرش:

قام أكثر من 500 ألف مدرب فانتازي دوري إنجليزي بشراء المحترف المصري، عمر مرموش، قبل بداية الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخيب مرموش آمالهم بتحقيق نقطتين فقط، بعد المشاركة في 76 دقيقة والفشل في التسجيل أو صناعة الأهداف.

وجاءت خيبة الأمل، بعدما سجل ثلاثية في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق 17 نقطة.

وخلال 4 مباريات للمصري مع مانشستر سيتي منذ انضمامه، حصد 23 نقطة في فانتازي الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن مرموش انضم لمانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من آينتراخت فرانكفورت، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

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عمر مرموش مرموش فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي
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