من هم أفضل مهاجمي فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - يوسف محمد:

يصنف خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي عدد من أبرز مهاجمي "البريميرليج" خلال الفترة الحالية، قبل بداية الجولة 21 بالدوري الإنجليزي.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "ألكسندر إيزاك (9.3 مليون جنيه إسترليني) لاعب نيوكاسل، يقدم أداء جيد أسبوعيًا، بجانب أنه لا توال المباريات جيدة لفريق نيوكاسل، سيكون خياري الأول بلا أي تفسير، أما الخيار الثاني هو كودي جاكبو لاعب فريق ليفربول "7.3 مليون جنيه إسترليني"، لقد سجل 5 أهداف في آخر سبع مباريات مع الريدز ومن الصعب الاستغناء عنه، في تشكيلة آرني سلوت.

ويأتي اللاعب راؤول خيمينيز مهاجم فولهام "5.6 مليون جنيه إسترليني"، بسعر رائع مع ميزة إضافية تتمثل في ركلات الجزاء، بالإضافة إلى الفترة الجيدة التي يمر بها فريق فولهام، حيث لم يتلقى سوى هزيمة واحدة في أخر 12 مباراة.

وأضاف أوتكارش داليما: "فريق نيوكاسل هو الفريق الأفضل هجوميًا في الوقت الحالي، وإيزاك يقدم الإبداع وركلات الجزاء، بجانب تهديده التهديفي، فريق نوتنجهام أيضًا لا تظهر عليه أي علامات تراجع مستوى وحصول كريس وود "6.8 مليون جنيه إسترليني"، على دقائق لعب باستمرار وسعر قليل، فإنه يعد لا غنى عنه، وأخيرًا فإن مهاجم برايتون جواو بيدرو، يعد أفضل مهاجم بأقل من 6 مليون جنيه إسترليني، فهو يقدم دقائق لعب أمنة وركلات جزاء مع فريق برايتون".

وتابع خبير الفانتازي بن كرابتري: "لا يوجد سبب لعدم إمتلاك إيزاك، فهو المزيج المثالي من حيث السعر واتلشكل والتجهيزات، كما أن كريس وود نجح في حصد النقاط مع فريق نوتنجهام فورست، الذي تجاوز كل المباريات الصعبة التي خاضها، لذلك من المتوقع أن تتاح المزيد من الفرص لكريس وود، وإذا كان بإمكانك تحمل تكلفة إيرلينج هالاند، فسيكون خيار رائع كقائد تفاضلي يمكن أن يقدم مكافأت كبيرة، خاصة بعدما عاد للأهداف وتحسن مان سيتي قليلاً".

وواصل خبير الفانتازي جياني بوتيس: "عندما يتعلق الأمر بتصنيف المهاجمين، فإن إيزاك يتفوق على الجميع، بعدما سجل في كل مبارياته الـ 7 الأخيرة بالدوري، هو الأن في دائرة اهتماماتي بشكل كبير ليكون قائدي في الجولة الـ21، فيما يكون جاكبو الخيار الأول على الجانب الأيسر في تشكيلة ليفربول، خاصة وأنه بدأ 9 مباريات أساسيًا من آخر 10 لقاءات للفريق، يمتلك أربع مساهمات في آخر 3 مباريات بالدوري، ومن وجهة نظري فإن المهاجم الثالث المثالي هو جواو بيدرو، فهو لاعب تكلفته قليلة، يشارك لمدة 90 دقيقة مع فريقه ويسدد ركلات جزاء".

وأردف خبير الفانتازي براس: "إيزاك في أفضل حالاته في فريق يتألق بشكل كبير، لذلك فهو لا يحتاج إلى الكثير من التوضيحات، وجواو بيدرو يعد أفضل مهاجم رخيص في اللعبة، يلعب أيضًا لمدة 90 دقيقة ويسدد ركلات الجزاء ويشارك مع فريق هجومي هو برايتون، ومع مواصلة وود تسجيل الأهداف وحصد النقاط الإضافية وركلات جزاء في خزانته، لذا يجب الاحتفاظ به في فريقك على المدى الطويل".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "إيزاك اللاعب الذي انتظرت كثيرًا لشرائه، بعد أن أصبح في فريقي لا يمكن تخيل رحيله في أي وقت، وارتكبت خطأ ببيع وود منذ بضعة أسابيع وهو قرار سأتراجع عنه قريبًا، خاصة في ظل ارتفاع نسبة ملكيته والتي تصل إلى 31 في المائة، مما يشير إلى أن لا يمكن لا غنى عنه، دومينيك سولانكي "7.5 مليون جنيه إسترليني"، سيكون هو خياري الثالث، بينما يمكن توفير الميزانية في مهاجمين أمثال كودي جاكبو وبيدرو وخيمينيز، فتمكن نجم ليفربول، من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين وثلاث نقاط إضافية في آخر 6 مباريات مع الفريق".

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