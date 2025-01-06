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فانتازي.. تغير سعر فان دايك و5 لاعبين

01:38 م الإثنين 06 يناير 2025

فان دايك (1)

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الإثنين انخفاض سعر لاعب ليفربول، فيرجيل فان دايك، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 6 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

برايان مبيومو (برينتفورد) 7.8 مليون جنيه إسترليني

سافينيو (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لويس هال (نيوكاسل) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كيني تيتي (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.4 مليون جنيه إسترليني

باستيان ميوبيو (ولفرهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

فان دايك فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي فانتازي مصراوي
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