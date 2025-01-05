فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي نيوكاسل يونايتد

كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم الأحد سعر ثنائي نيوكاسل يونايتد، إيزاك وجوردون، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 5 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.5 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.3 مليون جنيه إسترليني

نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيان ماتسن (أستون فيلا) 4.5 مليون جنيه إسترليني إيثان

بينوك (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه

بيرفيس إستوبينان (برايتون) 5 مليون جنيه إسترليني

يانكوبا مينتيه (برايتون) 5 مليون جنيه إسترليني

جويل فيلتمان (برايتون) 4.4 مليون جنيه

إسترليني نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 8.1 مليون جنيه إسترليني

يسبر ليندستروم (إيفرتون) 5.0 مليون جنيه إسترليني

نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ميجيل أميرون (نيوكاسل) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كالوم هدسون أودوي (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه إسترليني

سون هيونج مين (توتنهام) 9.8 مليون جنيه إسترليني

جيمس ماديسون (توتنهام) 7.6 مليون جنيه إسترليني

دانييل بنتلي (ولفرهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ماريو ليمينا (ولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

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