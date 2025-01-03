فانتازي.. ارتفاع سعر جابرييل خيسوس و3 لاعبين

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب أرسنال، جابرييل خيسوس، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 3 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل جيسوس (آرسنال) 6.9 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ماتز سيلز (نوت إم فوريست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ديان كولوسيفسكي (توتنهام) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مارك فليكين (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

لويس دانك (برايتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جيمس جوستين (ليستر سيتي) 4.2 مليون جنيه إسترليني

كاويمين كيليهر (ليفربول) 4.2 مليون جنيه إسترليني

أمادو ديالو (مانشستر يونايتد) 5.3 مليون جنيه إسترليني