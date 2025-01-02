فانتازي.. ارتفاع سعر مبيومو.. وانخفاض 5 لاعبين

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الخميس 2 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

برايان مبيومو (برينتفورد) 7.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

نيتو (أرسنال) 4.1 مليون جنيه إسترليني

كونور تاونسند (إيبسويتش) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أوليفر سكيب (ليستر) 4.7 مليون جنيه إسترليني

إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

ماثيوس كونيا (ولفرهامبتون) 7 مليون جنيه إسترليني