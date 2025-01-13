لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

فياريال

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

مسار

الدوري الإيطالي

مونزا

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر أوديجارد قبل الجولة 21 من الدوري الإنجليزي

11:39 ص الإثنين 13 يناير 2025

مارتن أوديجارد لاعب أرسنال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 13 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.3 مليون جنيه إسترليني.

ريناتو فيجا (تشيلسي) 4.4 مليون جنيه إسترليني.

فانتازي أوديجارد أرسنال الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فانتازي.. إصابة جابرييل خيسوس تثير قلق مدرب أرسنال

إعلان

إعلان