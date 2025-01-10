فانتازي.. ارتفاع سعر محمد صلاح اليوم

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 10 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ميلوس كيركيز (بورنموث) 4.8 مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح (ليفربول) 13.7 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

برينان جونسون (توتنهام) 6.4 مليون جنيه إسترليني

مارسيال جودو (فولهام) 4.4 مليون جنيه إسترليني