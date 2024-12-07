مبيومو وهالاند.. جدول توزيع النقاط الإضافية لمباريات فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات فانتازي الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.

وحصل جون دوران على 3 نقاط إضافية، بعد تسجيله هدف فوز أستون فيلا على ساوثهامبتون، بينما حصد إيزاك نقطتين بسبب تسجيله هدف في خسارة نيوكاسل 4-2 ضد برينتفورد.

ومن جانب آخر، سجل جيبس وايت هدف وصنع آخر في فوز نوتنجهام فورست المثير على مانشستر يونايتد 3-2، ليحصد 3 نقاط إضافية، بينما حصل هالاند على نقطتين إضافيتين بعد تسجيله هدفا في تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس.

للإطلاع على جدول توزيع النقاط الإضافية لمباريات اليوم، تابع الصورة التالية: