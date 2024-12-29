لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

2 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

0 2
16:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:15

ليفربول

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

فيورنتينا

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

روما

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر محمد صلاح

05:12 م الأحد 29 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 29 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.5 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 11.4 مليون جنيه إسترليني

دين هندرسون (كريستال بالاس) 4.5 مليون جنيه إسترليني

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 5.9 مليون جنيه إسترليني

جوردان بيكفورد (إيفرتون) 5.0 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 13.6 مليون جنيه إسترليني

سون هيونج مين (توتنهام) 9.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جواو بيدرو (برايتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

جورجينيو روتر (برايتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

سيران سليكر (إيبسويتش) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جاك كلارك (إيبسويتش) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كاويمين كيليهر (ليفربول) 4.3 مليون جنيه إسترليني

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 9.4 مليون جنيه إسترليني

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 6 مليون جنيه إسترليني

جوشوا زيركزي (مانشستر يونايتد) 6.5 مليون جنيه إسترليني

إبراهيم سانجار (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني

فانتازي الدوري الإنجليزي محمد صلاح فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي مصراوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

من الغد.. زيادة أسعار مصنعيات الذهب ومستشار التموين يكشف السبب
سمكة قرش تهاجم سائحين فى مرسى علم.. وفاة أحدهما وإصابة الآخر
كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات