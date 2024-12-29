فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر محمد صلاح

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 29 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.5 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 11.4 مليون جنيه إسترليني

دين هندرسون (كريستال بالاس) 4.5 مليون جنيه إسترليني

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 5.9 مليون جنيه إسترليني

جوردان بيكفورد (إيفرتون) 5.0 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 13.6 مليون جنيه إسترليني

سون هيونج مين (توتنهام) 9.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جواو بيدرو (برايتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

جورجينيو روتر (برايتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

سيران سليكر (إيبسويتش) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جاك كلارك (إيبسويتش) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كاويمين كيليهر (ليفربول) 4.3 مليون جنيه إسترليني

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 9.4 مليون جنيه إسترليني

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 6 مليون جنيه إسترليني

جوشوا زيركزي (مانشستر يونايتد) 6.5 مليون جنيه إسترليني

إبراهيم سانجار (نوتنجهام فورست) 4.3 مليون جنيه إسترليني