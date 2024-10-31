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صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة العاشرة من فانتازي الدوري الإنجليزي

08:03 م الخميس 31 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

اختار كشافة الموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيل للجولة العاشرة من البريميرليج بناءا على وجهة نظرهم.

وشهد التشكيل تواجد الجناح المصري صلاح نجم ليفربول قائدا للفريق، والإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ماتز سيلس (نوتنجهام - 4.6 مليون)

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول - 7 مليون) - آيت نوري (ولفرهامبتون - 4.6 مليون) - دافيز (إبسويتش - 4.5 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 12.7 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11 مليون) - ساكا (أرسنال - 10 مليون) - مبيومو (برينتفورد - 7.7 مليون).

خط الهجوم: واتكينز (أستون فيلا - 9.1 مليون) - كونيا (ولفرهامبتون - 6.5 مليون) - خيمينيز (فولهام - 5.7 مليون).

وتبدأ الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي عندما يلاقي أرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل.

فانتازي الدوري الإنجليزي صلاح محمد صلاح
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