من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟

كتبت - هند عواد:

في عمر الـ27، تقلت لمياء بومهدي نجمة منتخب المغرب آنذاك، الخبر الأصعب في مسيرة أي لاعب كرة قدم، عندما أخبرها الطبيب بصعوبة ممارستها للعبة مرة أخرى.

وروت لمياء بومهدي، مدربة مازيمبي للسيدات حاليا وأفضل مدربة أفريقية لعامي 2024 و 2025، في حوار تصريحات خاصة لمصراوي، كواليس اعتزالها كرة القدم.

وتعرضت لمياء بومهدي لإصابة خطيرة في عمر الـ27 عاما، تسببت في اعتزالها كرة القدم، وقالت لمياء: "الطبيب قال لي انسي حاجة اسمها كرة قدم".

وأضافت: "كانت تلك اللحظة الأصعب في حياتي، بقيت في البيت 4 سنوات، ماقدرتش أخرج ولا أتقبل فكرة إني ما ألعبش كرة مرة أخرى، لكن الحمد لله والدتي وعائلتي كانوا معي وشجعوني، وقالوا لي ليه ما ترجعيش لكرة القدم بس كمدربة؟ بعدها سافرت إلى ألمانيا وعملت دورة تكوينية لمدة 6 أشهر عام 2015".