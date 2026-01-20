مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

فياريال

0 0
22:00

أياكس امستردام

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 0
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

الدوري المصري للسيدات.. الأهلي والزمالك يضربان بقوة ودجلة يفوز بثمانية

كتب : هند عواد

08:56 م 20/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أشرقت عادل لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    أسماء علي لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    إيمان حسن لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    ثريا أشرف لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    جوي عماد لاعبة وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    أديرا محترفة وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    حبيبة أشرف لاعبة وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    لاعبات الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    لاعبات وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    نادين محمد لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    لولو نصر لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    فوز مسار على البنك الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري للسيدات، وشهدت فوزا ساحقا للزمالك على بيراميدز، بخماسية، واكتساح الأهلي لرع بالنتيجة ذاتها.

واكتسح وادي دجلة الطيران، بنتيجة 8-0، فيما فاز مسار، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري وحامل اللقب، على البنك الأهلي، بثلاثية نظيفة.

وجاءت نتائج الجولة الـ18 من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

SAK 2-0 إنبي

الطيران 0-8 وادي دجلة

زد 3-1 مودرن سبورت

المقاولون العرب 0-2 بالم هيلز

المصري البورسعيدي 2-0 اتحاد بسيون

الأهلي 5-0 رع

مسار 3-0 البنك الأهلي

اقرأ أيضًا:

بحضور 30 ألف مشجع.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري للسيدات الاهلي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة 100 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة 100 ألف جنيه
بعد تداول البوستر.. حقيقة عرض مسلسل "جعفر العمدة 2 " في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

بعد تداول البوستر.. حقيقة عرض مسلسل "جعفر العمدة 2 " في رمضان 2026
لماذا أصبحت مصر الأولى عالمياً في العمليات القيصرية؟.. متحدث الصحة يوضح
أخبار مصر

لماذا أصبحت مصر الأولى عالمياً في العمليات القيصرية؟.. متحدث الصحة يوضح

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز
رياضة محلية

"جمع متعلقاته".. لاعب الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج