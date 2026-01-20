الدوري المصري للسيدات.. الأهلي والزمالك يضربان بقوة ودجلة يفوز بثمانية
كتب : هند عواد
انتهت منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري للسيدات، وشهدت فوزا ساحقا للزمالك على بيراميدز، بخماسية، واكتساح الأهلي لرع بالنتيجة ذاتها.
واكتسح وادي دجلة الطيران، بنتيجة 8-0، فيما فاز مسار، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري وحامل اللقب، على البنك الأهلي، بثلاثية نظيفة.
وجاءت نتائج الجولة الـ18 من الدوري المصري للسيدات كالآتي:
SAK 2-0 إنبي
الطيران 0-8 وادي دجلة
زد 3-1 مودرن سبورت
المقاولون العرب 0-2 بالم هيلز
المصري البورسعيدي 2-0 اتحاد بسيون
الأهلي 5-0 رع
مسار 3-0 البنك الأهلي
