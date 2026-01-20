الدوري المصري للسيدات.. الأهلي والزمالك يضربان بقوة ودجلة يفوز بثمانية

حامل اللقب.. تعرف على منافس مصر في كأس الأمم الأفريقية للسيدات

انتهت منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري للسيدات، وشهدت فوزا ساحقا للزمالك على بيراميدز، بخماسية، واكتساح الأهلي لرع بالنتيجة ذاتها.

واكتسح وادي دجلة الطيران، بنتيجة 8-0، فيما فاز مسار، متصدر جدول ترتيب الدوري المصري وحامل اللقب، على البنك الأهلي، بثلاثية نظيفة.

وجاءت نتائج الجولة الـ18 من الدوري المصري للسيدات كالآتي:

SAK 2-0 إنبي

الطيران 0-8 وادي دجلة

زد 3-1 مودرن سبورت

المقاولون العرب 0-2 بالم هيلز

المصري البورسعيدي 2-0 اتحاد بسيون

الأهلي 5-0 رع

مسار 3-0 البنك الأهلي

