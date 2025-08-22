"هل يعود للأهلي؟".. صورة مثيرة لكهربا من داخل الجيم

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي والاتحاد الليبي، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، داخل الجيم.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل الجيم، مرتديا قميص النادي الأهلي، هو ما أثار حالة من الجدل بين الجماهير حول إمكانية عودته إلى الأهلي مرة أخرى.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الساعات الماضية، إلى فسخ كهربا تعاقده مع فريق الاتحاد الليبي، ليرحل عن صفوف الفريق بعد ستة أشهر فقط.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 31 عامان كان قد انضم إلى الفريق الليبي في يناير 2025 قادما من النادي الأهلي.

أقرأ أيضًا:

"آسف".. أول تعليق من محمد الشناوي بعد وفاة والده

إحداهن طلبت منه الزواج.. 18 صورة لمحمد صلاح مع العارضات والمعجبات