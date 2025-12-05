استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري، حفل سحب قرعة كأس العالم، المقرر إقامته في العام المقبل 2026.

وأقيم حفل سحب قرعة المونديال اليوم في مركز جون كينيدي للفنون، بمشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة حول العالم.

وأسفرت قرعة كأس العالم التي أقيمت اليوم في واشنطن، عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بالمونديال، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع قرعة منتخب مصر وتواجد الفراعنة في المجموعة السابعة بالبطولة.

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة المنتخب المغربي والتي تضم: " البرازيل، المغرب، إسكتلندا وهايتي" في المجموعة الثالثة.

وبخلاف مصر والمغرب، تشهد بطولة كأس العالم 2026، تواجد أكثر من منتخب عربي، مثل منتخب تونس الذي يتواجد في المجموعة السادسة بجانب: "هولندا، اليابان، والفائز من مواجهات الملحق، ما بين "أوكرانيا، السويد، بولندا، ألبانيا".

ويشارك المنتخب السعودي، في المجموعة الثامنة بجانب "إسبانيا، أوروجواي وكاب فيردي"، كما يشارك منتخب عربي آخر وهو منتخب الجزائر والذي يتواجد في المجموعة العاشرة بجانب: "الأرجنتين، النمسا، الجزائر والأردن".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المجموعة التي يتواجد بها الفراعنة في المونديال، بمطالعة الألبوم أعلاه:

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر يستهل مبارياته في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، يوم 16 يونيو المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

"لم أقصد".. حلمي طولان يبرر تصريحه عن الكويت

قبل قرعة المونديال.. ميسي يثير الجدل حول مشاركته في كأس العالم 2026