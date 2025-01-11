تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن دخول نجم النادي الأهلي إمام عاشور في علاقة مع الفنانة المصرية منى فاروق، خلال فترة تواجده في صفوف نادي الزمالك.

ولم تقف الأحاديث عن إمام عاشور ومنى فاروق عند وجود علاقة بينهما فقط، بل بدأ الحديث من جانب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الثنائي أقاما حفل خطوبتهما، في أحد الفنادق بالقاهرة، خلال فترة تواجد إمام عاشور في نادي الزمالك.

كيف بدأت الأحاديث عن وجود علاقة بين إمام عاشور ومنى فاروق؟

وبدأت الأحاديث تتزايد بين المتابعين، عن وجود علاقة بين إمام عاشور ومنى فاروق، بعد تداول صورة قديمة تجمع الثنائي معًا، رفقة مجموعة من الأصدقاء المشتركين، خلال فترة تواجد اللاعب داخل نادي الزمالك.

وعلقت منى على الصورة، قائلة: "هذه الصورة تم التقاطها في شهر رمضان خلال تصوير مسلسل الأب الروحي، كنا في كافيه بتاع صديقنا كريم عبد الخالق الممثل وهو صديق إمام عاشور أيضًا، وكريم أخويا وإمام أخويا أيضًا، والحضري أخويا الكبير، والأمر يجعلني استغرب كثيراً، عندما أقوم بتنزل صورة تجمعنا معًا رفقة أصدقائنا، يقول الجميع على الفور أنه بيننا علاقة".

رد منى فاروق على إرتباطها بإمام عاشور

وردت منى فاروق في وقت سابق، من خلال مقطع فيديو، على مايثار بشأن دخولها في علاقة مع إمام عاشور وزواجهما، فقالت: "إمام لاعب كبير ومحترم ويمتلك شخصية جميلة، وتجمعنا علاقة صداقة ويوجد بيننا أصدقاء مشتركين، وهو أصغر مني في السن".

كما أشارت منى فاروق في تصريحاتها، أنها لم ترتبط بإمام عاشور من قبل.

عودة الجدل حول علاقة إمام عاشور ومنى فاروق

وعادت الشكوك مرة أخرى، حول وجود علاقة سابقة بين إمام عاشور ومنى فاروق، بعدما خرجت منى فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للكشف عن علاقة قديمة جمعتها بلاعب كرة قدم ولكنها لم تذكر اسمه أو معلومات عنه.

وقالت منى فاروق: "يوجد تسريب صوتي، وقامت البنت الذي تحدثت في التسريب بذكر اسمي بشكل، ولكني لن أتحدث عن بنت، لأنني ضد الإساءة إلى أي بنت ولكن أكيد المريض النفسي هو اللي فهمها أني بطرده، على الرغم من أني قمت بعمل بلوك له، إلا أنه حتى بعد زواجه، ظل يطاردني وطلب مني "نتصاحب"، وعمل على التقرب لوالدتي، إقناعي بالزواج منه".

واختتمت منى فاروق: "ليه لاعب الكورة ده مينحبسش، وقمت برفض الزواج منه لوجود فارق في السن بيننا، اتخطبنا لفترة قليلة ولكن الموضوع لم يستمر، لأنه بيشرب، بتاع نسوان والكثير من العيوب الأخرى في شخصيته".

ستوري إمام عاشور يثير الجدل

ومازاد الجدل والحديث حول الموضوع، هو المنشور الذي قام به إمام عاشور لاعب الأهلي، عبر حسابه على "إنستجرام": "حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن قال فينا، ما ليس فينا ونسب إليها ما لم نفعله، وتجاوز في حقنا وانكر ما فعلنا من خير".

وأضاف: "حسبنا الله فيمن آذانا، حسبنا الله فيمن تبلى علينا وافترى، حسبنا الله فيمن تحدث عنا بكل سوء، ومن فعل معنا ما يطفينا، حسنا الله في من كذب علينا ومن أدعي أننا ظالمون".

وبعد منشور إمام عاشور ربط الجمهور بين كلام منى فاروق وهذا المنشور، لكن تصريحات منى فاروق السابقة، تنفى وجود أي علاقة بين الطرفين، كما يتردد.

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