كتب - محمد القرش:

ظهر العديد من نجوم كرة القدم وهم يرتدون في ساقهم أسورة حمراء، إيمانا منهم أنها تجلب الحظ والتوفيق.

وظهر ميسي وهو يرتدي تلك التميمة في ساقة بنهائي كأس العالم للمنتخبات 2022، والتي حصدها على حساب فرنسا بركلات الترجيح لأول مرة في تاريخه.

واعترف باولو ديبالا أن ميسي سبق واعطاه شارة حمراء ليرتديها في معصمه، ونجح الامر عندما سجل هدفه الأول مع الأرجنتين في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا.

وبعد تسجيله هدفه الرسمي الأول مع منتخب بلاده، كشف ديبالا أن حصوله على الشارة الحمراء التي منحها له ميسي كانت بمثابة هدية كبيرة.

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل"، هذه ليست المرة الوحيدة التي يمنح فيها ميسي، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، تميمة الحظ لأحد زملائه في الفريق.

THREAD → Story of Messi & the reporter who gave him the red ribbon.

🗣️ Reporter: “My mum loves you more than she loves me, I carry her red ribbon for good luck. If you want it, I can give it to you.”

🗣️ Leo: “Yeah sure!”

🗣️ Reporter: “It’s from my mum so please keep it safe.” pic.twitter.com/qBpFqlc4ih

— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) December 18, 2022