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بينهم صلاح وميسي.. 15 صورة ترصد نجوم كرة القدم بتميمة الحظ "الحمراء"

05:02 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ميسي يرتدي تميمة الحظ (1)
  • عرض 15 صورة
    ميسي يرتدي تميمة الحظ (4)
  • عرض 15 صورة
    كوتينيو يرتدي تميمة الحظ
  • عرض 15 صورة
    ساق ميسي
  • عرض 15 صورة
    ميسي يرتدي تميمة الحظ (5)
  • عرض 15 صورة
    ميسي يرتدي تميمة الحظ (2)
  • عرض 15 صورة
    ميسي يرتدي تميمة الحظ (3)
  • عرض 15 صورة
    مارتينيز يرتدي تميمة الحظ
  • عرض 15 صورة
    ديبالا يرتدي تميمة الحظ
  • عرض 15 صورة
    لاوتارو يرتدي تميمة الحظ
  • عرض 15 صورة
    ديبالا يرتدي تميمة الحظ (2)
  • عرض 15 صورة
    مارتينيز يرتدي تميمة الحظ(1)
  • عرض 15 صورة
    ديبالا يرتدي تميمة الحظ
  • عرض 15 صورة
    صلاح
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كتب - محمد القرش:

ظهر العديد من نجوم كرة القدم وهم يرتدون في ساقهم أسورة حمراء، إيمانا منهم أنها تجلب الحظ والتوفيق.

وظهر ميسي وهو يرتدي تلك التميمة في ساقة بنهائي كأس العالم للمنتخبات 2022، والتي حصدها على حساب فرنسا بركلات الترجيح لأول مرة في تاريخه.

واعترف باولو ديبالا أن ميسي سبق واعطاه شارة حمراء ليرتديها في معصمه، ونجح الامر عندما سجل هدفه الأول مع الأرجنتين في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا.

وبعد تسجيله هدفه الرسمي الأول مع منتخب بلاده، كشف ديبالا أن حصوله على الشارة الحمراء التي منحها له ميسي كانت بمثابة هدية كبيرة.

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل"، هذه ليست المرة الوحيدة التي يمنح فيها ميسي، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، تميمة الحظ لأحد زملائه في الفريق.

وكان ميسي قد فعل الشيء نفسه مع فيليب كوتينيو عندما أهدى زميله في فريق برشلونة الشريط الأحمر في موسم 2018.

وظهر صلاح وهو يرتدي تلك التميمة في قدمه أثناء تدريباته في صالة الجيم مع ليفربول.

ميسي صلاح تميمة الحظ كوتينيو نجوم كرة القدم ديبالا
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