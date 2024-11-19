أحدهم عمل في القبور.. حكاية 10 نجوم كرة قدم من الفقر إلى الثراء (صور)

كتب- وائل توفيق:

حظيت كرة القدم على مر التاريخ بمجموعة من اللاعبين ذو السرعة الكبيرة. نستعرضهم في هذا التقرير بمعدلات كل منهم

تييري هنري - 39.2 كم/ساعة

لم يكن تييري هنري، المهاجم الفرنسي السابق، هدافًا غزير الإنتاج فحسب، بل كان أيضًا أحد أسرع لاعبي كرة القدم على الإطلاق. فبسرعته الفائقة، أرعب المدافعين طوال مسيرته في أندية مثل آرسنال وبرشلونة.

يحمل تييري هنري الرقم القياسي لواحدة من أسرع السرعات القصوى المسجلة على الإطلاق، حيث سجل 39.2 كم/ساعة في عام 1998، وهي أسرع سرعة ركضها لاعب كرة قدم.

ميكي فان دي فين - 37.38 كم/ساعة

ميكي فان دي فين هو مدافع لعب في نادي توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب هولندا. يتمتع بسرعة قياسية تبلغ 37.38 كم/ساعة.

انتقل فان دي فين إلى نادي فولفسبورج الألماني في عام 2021 مقابل 3.15 مليون جنيه إسترليني. سجل أعلى سرعة قصوى لأي مدافع في الدوري الألماني في ذلك الموسم، حيث بلغت 35.8 ميلاً في الساعة.

كايل ووكر - 37.31 كم/ساعة

يلعب كايل ووكر كظهير أيمن لفريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب إنجلترا. بدأ مسيرته في سن 18 عامًا بعد فترة إعارة في نورثامبتون تاون.

فاز كايل ثلاث مرات في فريق العام لرابطة اللاعبين المحترفين. يُعرف كايل ووكر بأنه أحد أفضل وأنجح لاعبي مركز الظهير في العالم.

أريين روبن - 37 كم/ساعة

يعتبر أريين روبن، الجناح الهولندي، أحد أسرع اللاعبين الذين زينوا ملاعب كرة القدم، حيث تصل سرعته القصوى إلى 37 كيلومترًا في الساعة (23 ميلًا في الساعة).

تشيدوزي أوغبيني - 36.93 كم/ساعة

يلعب تشيدوزي أوجبيني كجناح لفريق لوتون تاون ومنتخب جمهورية أيرلندا. وقد تم ترشيحه ثلاث مرات لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأيرلندي الشهري. لعب تشيدوزي أوجبيني سابقًا لفرق مثل كورك سيتي وليمريك وبرينتفورد وروثرهام يونايتد.

جاريث بيل - 36.9 كم/ساعة

جاريث بيل، الجناح الويلزي، هو لاعب آخر معروف بسرعته المذهلة، حيث تصل سرعته القصوى إلى 36.9 كيلومترًا في الساعة. خلال فترة وجوده في توتنهام هوتسبير ثم في ريال مدريد، أصبحت سرعة بيل وسرعته من السمات المميزة له.

بيدرو نيتو - 36.86 كم/ساعة

بيدرو نيتو هو لعب في مركز الجناح في نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي ومنتخب البرتغال، وحاليا مع تشيلسي

بدأ مسيرته الاحترافية مع سبورتنج براجا، الذي أعاره في صيف عام 2017 إلى لاتسيو ، وهو نادٍ إيطالي. بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ناديه، لم يتمكن بيدرو نيتو من المنافسة في كأس العالم لكرة القدم 2022.

دومينيك زوبوسزلاي - 36.76 كم/ساعة

يلعب دومينيك زوبوسزلاي كلاعب خط وسط في نادي ليفربول الإنجليزي ويقود منتخب المجر الوطني، يمكنه اللعب كلاعب خط وسط مهاجم أو لاعب خط وسط أيمن أو لاعب خط وسط من منطقة الجزاء إلى منطقة الجزاء.

في عام 2023، قدم دومينيك زوبوسزلاي قميصًا لجمعية خيرية ساعدت في جمع الأموال للراحل Csaba Ponczok، لاعب نادي Maglódi TC السابق الذي توفي في عام 2022.

دارا أوشيا - 36.73 كم/ساعة

لعب دارا أوشيا كمدافع في نادي بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب جمهورية أيرلندا، ويلعب حاليا لنادي إبسويتش تاون.

أنطونيو روديجر - 36.72 كم/ساعة

تصل سرعة المدافع الألماني أنطونيو روديجر، لاعب ريال مدريد الحالي، إلى 36.72 كيلومترًا في الساعة (22.8 ميلًا في الساعة).

محمد صلاح – 36.64 كم/ساعة

اشتهر محمد صلاح، مهاجم ليفربول المصري، بسرعته الاستثنائية في الملعب. فهو من أسرع لاعبي كرة القدم على الإطلاق، حيث بلغت سرعته القصوى 36.64 كيلومترًا في الساعة (22.8 ميلًا في الساعة).

رونالدو نازاريو - 36.2 كم/ساعة

رونالدو، المعروف باسم "رونالدو" أو "الظاهرة"، هو أسطورة كرة قدم برازيلية اشتهر بسرعته المذهلة في الملعب.

كيليان مبابي - 36 كم/ساعة

أحدث كيليان مبابي، الشاب الفرنسي الواعد، ضجة كبيرة في عالم كرة القدم بسرعته ومهارته المذهلة. وبسرعة قصوى تبلغ حوالي 36 كيلومترًا في الساعة (22.4 ميلًا في الساعة).

ليروي ساني - 35.9 كم/ساعة

يشتهر الجناح الألماني ليروي ساني بسرعته المذهلة في الملعب التي تصل إلى 35.9 كم/ساعة.

أنطونيو فالنسيا - 35.1 كم/ساعة

كان فالنسيا أحد أسرع اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستيانو رونالدو - 33.95 كم/ساعة

يتميز كريستيانو بسرعته المذهلة تبلغ حوالي 33.95 كيلومترًا في الساعة.