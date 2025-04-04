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الزمالك يهنئ جوزيه بيسيرو بمناسبة عيد ميلاده

06:36 م الجمعة 04 أبريل 2025
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    جوزيه بيسيرو
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    جوزيه بيسيرو
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    بيسيرو
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    بيسيرو
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كتب - يوسف محمد:

حرص نادي الزمالك، على تهنئة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لبيسيرو وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد لمدربنا جوزيه بيسيرو".

وأعلن نادي الزمالك، تولي المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو مهمة القيادة الفنية للفريق، منذ فبراير 2025، بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

وقاد بيسيرو الفارس الأبيض حتى الأن في 9 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض تحت قيادة بيسيرو 17 هدفا، تلقت شباكهم 7 أهداف فقط.

وفي السياق ذاته يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت، يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

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