الزمالك يهنيء دونجا بمناسبة عيد ميلاده الـ 29

كتب ـ محمد الميموني:

هنأ الحساب الرسمي لنادي الزمالك اليوم الأحد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، عماد نبيل دونجا بمناسبة عيد ميلاده الـ 29.

ونشر الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك" صور احتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد دونجا في التدريبات الجماعية، وعلق: "نحتفل بعيد ميلاد دونجا في التدريبات".

وتزامنت تدريبات الزمالك مع مباراة الفريق الجارية الآن ضد مودرن سبورت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.