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"تاريخ ميسي والرجل الذي مات واقفا".. 10 صور ترصد أصعب ركلات الجزاء في التاريخ (فيديو)

11:17 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024
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كتب - محمد القرش:

كرة القدم لعبة مليئة بالمشاعر، الحزن والفرح، يمكنها أن تتسبب في إنهاء حياة المشجعين واحيانا اللاعبين.

وواحدة من أصعب لحظات كرة القدم هي ركلات الجزاء والترجيح وتحديدا عندما تكون مباراة في دور متقدم وبطولة كبيرة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أبرز 10 ركلات ضائعة في التاريخ:

1.جون تيري لاعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد - نهائي دوري أبطال أوروبا 2008.

2.رونالدو وكاكا وراموس لاعبي ريال مدريد ضد بايرن ميونخ - نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012.

3.روبرتو باجيو لاعب منتخب إيطاليا ضد البرازيل - نهائي كأس العالم 1994، لتتم تسميته "الرجل الذي مات واقفا" حيث أضاع ركلة فوز إيطاليا باللقب الأغلى.

4.أسامواه جيان لاعب منتخب غانا ضد أوروجواي - ربع نهائي كأس العالم 2010.

5.تشاوميني لاعب منتخب فرنسا ضد الأرجنتين - نهائي كأس العالم 2022.

6.ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين ضد تشيلي - نهائي كوبا أمريكا 2016.

7.راشفورد و سانشو وساكا لاعبي منتخب إنجلترا ضد إيطاليا - يورو 2020.

8.ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد ضد فياريال - نهائي الدوري الأوروبي 2021.

9. جيمي كاراجار لاعب منتخب إنجلترا ضد البرتغال - كأس العالم 2006.

10.أنطوان جريزمان لاعب أتليتيكو مدريد ضد ريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.

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ركلات الجزاء باجيو رونالدو ريال مدريد الأرجنتين البرتغال
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