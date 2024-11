كتب - محمد القرش:

كرة القدم لعبة مليئة بالمشاعر، الحزن والفرح، يمكنها أن تتسبب في إنهاء حياة المشجعين واحيانا اللاعبين.

وواحدة من أصعب لحظات كرة القدم هي ركلات الجزاء والترجيح وتحديدا عندما تكون مباراة في دور متقدم وبطولة كبيرة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أبرز 10 ركلات ضائعة في التاريخ:

1.جون تيري لاعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد - نهائي دوري أبطال أوروبا 2008.

Wow this was a good penalty taken by John Terry ,, we would have won the Champions League if he didn’t slip… pic.twitter.com/rWhfhA5Pjk

— Ahmed Al-Faraj (@akf_777) March 8, 2023