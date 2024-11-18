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كتب - محمد القرش:

كرة القدم لعبة مليئة بالمشاعر، الحزن والفرح، يمكنها أن تتسبب في إنهاء حياة المشجعين واحيانا اللاعبين.

وواحدة من أصعب لحظات كرة القدم هي ركلات الجزاء والترجيح وتحديدا عندما تكون مباراة في دور متقدم وبطولة كبيرة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أبرز 10 ركلات ضائعة في التاريخ:

1.جون تيري لاعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد - نهائي دوري أبطال أوروبا 2008.

Wow this was a good penalty taken by John Terry ,, we would have won the Champions League if he didn’t slip… pic.twitter.com/rWhfhA5Pjk — Ahmed Al-Faraj (@akf_777) March 8, 2023

2.رونالدو وكاكا وراموس لاعبي ريال مدريد ضد بايرن ميونخ - نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2012.

🎥 2012 semi-finals shoot-out: When Bayern won on penalties at the Bernabéu...#UCL pic.twitter.com/ohF1sJHdx1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2024

3.روبرتو باجيو لاعب منتخب إيطاليا ضد البرازيل - نهائي كأس العالم 1994، لتتم تسميته "الرجل الذي مات واقفا" حيث أضاع ركلة فوز إيطاليا باللقب الأغلى.

#ThrowbackThursday | Roberto Baggio's penalty miss gifts Brazil the 1994 FIFA World Cup, one of the most iconic WC moments #VintageFootball pic.twitter.com/9y9CaDQ2Y2 — Vintage Football Shirts (@VFshirts) June 29, 2017

4.أسامواه جيان لاعب منتخب غانا ضد أوروجواي - ربع نهائي كأس العالم 2010.

4️⃣ أسامواه جيان (غانا) ضد أوروجواي - كأس العالم 2010.



تحول لويس سواريز إلى بطل بعد أن سدد المهاجم الغاني كرة ارتدت من العارضة وحرمت غانا من فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم. يتذكر مشجعو كرة القدم الحقيقيون هذه المباراة.



https://t.co/RXG5t1OYvP — 🇸🇦Ethan 💫 (@3bdu11mohsen2) November 17, 2024

5.تشاوميني لاعب منتخب فرنسا ضد الأرجنتين - نهائي كأس العالم 2022.

La secuencia completa de cómo el Dibu @emimartinezz1 lo revienta psicológicamente a Tchouameni. Pide aliento, le revolea la pelota y se lo come. Elixir. 🌟🇦🇷 pic.twitter.com/wpRHLv86Jw — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) January 5, 2023

6.ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين ضد تشيلي - نهائي كوبا أمريكا 2016.

pic.twitter.com/AREsOR9zet — Vinicius Jr wins the Ballon d’Or in.. (@ViniBallonDorrr) June 10, 2024

7.راشفورد و سانشو وساكا لاعبي منتخب إنجلترا ضد إيطاليا - يورو 2020.

Rashford, Saka and Sancho miss Video belongs to @UEFAcom pic.twitter.com/ZtK5jgb2AP — Follow @rivondave (@parodyrivon) May 3, 2024

8.ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد ضد فياريال - نهائي الدوري الأوروبي 2021.

9. جيمي كاراجار لاعب منتخب إنجلترا ضد البرتغال - كأس العالم 2006.

pic.twitter.com/x1rxa6466W — Vinicius Jr wins the Ballon d’Or in.. (@ViniBallonDorrr) June 10, 2024

10.أنطوان جريزمان لاعب أتليتيكو مدريد ضد ريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.

pic.twitter.com/dRvvf15oXo — Vinicius Jr wins the Ballon d’Or in.. (@ViniBallonDorrr) June 10, 2024

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