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ضمن الرياضيين الأعلى دخلًا في العالم.. كيف يجني محمد صلاح ثروته الضخمة؟

05:00 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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    صلاح يرتدي ساعة أوديمار بيجيه رويال أوك أوفشور
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    محمد صلاح يرتدي ساعة فاخرة (3)
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    محمد صلاح يرتدي ساعة فاخرة (2)
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كتب - محمد القرش:

واصل المحترف المصري ولاعب ليفربول، محمد صلاح، تواجده في القائمة السنوية للرياضيين الأعلى دخلًا في العالم.

ووفقا لإحصائيات مجلة "فوربس" فإن صلاح يتواجد في قائمتها السنوية للرياضيين الأعلى دخلًا في العالم بأرباح بلغت 53 مليون دولار سنويًا، وهو ما لم يختلف عن أرباحه في العام الماضي.

ويحصل صلاح على أجر موسمي يبلغ الـ35 مليون دولار مع ليفربول، بما في ذلك الجوائز المالية والرواتب والمكافآت، بجانب 18 مليون دولار من أرباع حقوق الرعاية والإعلانات والمشاريع التجارية.

ويُعد النجم المصري سابع أعلى لاعب كرة قدم أجرًا، بعد مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، البالغ من العمر 23 عاما، الذي جمع 61 مليون دولار.

ويحتل صلاح بشكل عام، المركز 38 ضمن قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا في العالم بعد تراجعه 10 مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي. وفقا لمجلة "فوربس"

وحافظ محمد على كونه الرياضي المصري والعربي الوحيد والنجم الأعلى دخلًا في ليفربول.

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