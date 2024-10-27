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ستوري نجوم كرة القدم.. القميص الثالث للأهلي.. تهنئة عواد لطارق حامد.. احتفال عمر الساعي والدبيس

01:49 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
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    وسام أبو علي
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    محمد عواد
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    عصام الحضري
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    أليو ديانج
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    طاهر محمد طاهر
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    نيمار
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر محمد النني نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي، صورة له خلال تواجده في مران الفريق.

وشارك وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال رفقة الثنائي كريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر، خلال الإعلان عن القميص الثالث للفريق.

وقام عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

كما نشر طاهر محمد طاهر، صورة له خلال قيامه بالمشاركة رفقة زملائه بالفريق، للإعلان عن القميص الثالث للمارد الأحمر.

وحرص أليو ديانج لاعب الخلود السعودي، صورة له خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام النصر بالدوري السعودي، وهو يصافح ساديو ماني لاعب النصر.

وواصل عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، الاحتفال بالسوبر المصري، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهو يحمل كأس البطولة.

وقام النجم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السعودي، بنشر صورة له خلال تواجده في المدرجات وهو يرتدي الزي السعودي.

ونشر عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق كريم الدبيس خلال الاحتفال بكأس السوبر المصري.

وهنأ محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، زميله السابق بالفريق طارق حامد بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام، خلال تواجده في المران الجماعي للنادي الأهلي.

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ستوري نجوم كرة القدم محمد مجدى أفشة الأهلي محمد عواد عمر الساعي نيمار عمرو السولية أليو ديانج طاهر محمد طاهر عصام الحضري وسام أبو علي محمد النني
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