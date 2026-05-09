الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

فولهام

0 1
17:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

برايتون

3 0
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

0 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

حمزة عبد الكريم يشارك في هزيمة برشلونة بثنائية أمام تينيريفي بكأس الأبطال للشباب

كتب : يوسف محمد

06:27 م 09/05/2026
    حمزة عبد الكريم
    حمزة عبد الكريم
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)
    حمزة عبد الكريم يصل إلى برشلونة (1)

تلقى فريق شباب برشلونة الهزيمة أمام نظيره تينيريفي، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب ربع نهائي كأس الأبطال.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بشكل أساسي منذ بداية المباراة، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف في اللقاء.

ولم يكمل عبد الكريم المباراة، حيث قرر المدير الفني للفريق استبدال المهاجم المصري الشاب في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

ويمر عبد الكريم بفترة مميزة مع شباب برشلونة، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك، في مرمى فريق مونت كارلو في الجولة الماضية بالدوري الإسباني تحت 19 عاما.

موعد مباراة الإياب بين برشلونة وتينيريفي

وتقام مباراة العودة بين برشلونة وتينيريفي، في كأس الأبطال الدولية للشباب، يوم الخميس المقبل الموافق 14 مايو الجاري.

عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وينتهي عقد حمزة عبد الكريم مع الفريق الإسباني، في 30 يونيو المقبل، بعد انتهاء مدة إعارته مع الفريق.

وكان عبد الكريم انضم إلى شباب البارسا، في يناير الماضي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع وجود بند أحقية الشراء.

"تحذير".. كيف يفوز الزمالك على اتحاد العاصمة في الجزائر؟ (تحليل بالأرقام)
"تحذير".. كيف يفوز الزمالك على اتحاد العاصمة في الجزائر؟ (تحليل بالأرقام)
ابنة رشوان توفيق تكشف سبب غيابه عن عزاء هاني شاكر
ابنة رشوان توفيق تكشف سبب غيابه عن عزاء هاني شاكر
أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
خمسة أيام من المراقبة.. كيف خطط قاضٍ سابق لإنهاء حياة طليقته؟
خمسة أيام من المراقبة.. كيف خطط قاضٍ سابق لإنهاء حياة طليقته؟
نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ"مصراوي" آخر وضع صحي لوالده
نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لـ"مصراوي" آخر وضع صحي لوالده

الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور
منافس الزمالك الليلة.. من أخطر 5 لاعبين في فريق اتحاد العاصمة الجزائري؟
مصر تدعم إجراءات البحرين الأمنية: أمن الخليج جزء من أمننا
لحظة بلحظة.. مانشستر سيتي 0 -0 برينتفورد.. بداية المباراة