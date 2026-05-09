تلقى فريق شباب برشلونة الهزيمة أمام نظيره تينيريفي، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، في ذهاب ربع نهائي كأس الأبطال.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بشكل أساسي منذ بداية المباراة، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف في اللقاء.

ولم يكمل عبد الكريم المباراة، حيث قرر المدير الفني للفريق استبدال المهاجم المصري الشاب في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

ويمر عبد الكريم بفترة مميزة مع شباب برشلونة، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف هاتريك، في مرمى فريق مونت كارلو في الجولة الماضية بالدوري الإسباني تحت 19 عاما.

موعد مباراة الإياب بين برشلونة وتينيريفي

وتقام مباراة العودة بين برشلونة وتينيريفي، في كأس الأبطال الدولية للشباب، يوم الخميس المقبل الموافق 14 مايو الجاري.

عقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وينتهي عقد حمزة عبد الكريم مع الفريق الإسباني، في 30 يونيو المقبل، بعد انتهاء مدة إعارته مع الفريق.

وكان عبد الكريم انضم إلى شباب البارسا، في يناير الماضي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع وجود بند أحقية الشراء.

