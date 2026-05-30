واصل النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، التألق في الملاعب الأوروبية بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي رفقة الفريق الباريسي.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعد الفوز على حساب أرسنال اليوم في المباراة النهائية، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا أفريقيا في دوري أبطال أوروبا

وبتتويج حكيمي بلقب دوري أبطال أوروبا اليوم مع باريس، يكون رفع عدد ألقابه في البطولة إلى 3 ألقاب، بواقع لقبين مع باريس ولقب مع ريال مدريد.

وبات أشرف حكيمي ثاني أكثر لاعب أفريقي في التاريخ يتوج بقلب دوري أبطال أوروبا، برصيد 3 خلف النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو صاحب الـ4 ألقاب في البطولة.

ألقاب أشرف حكيمي وإيتو في دوري أبطال أوروبا

وسبق لحكيمي التتويج باللقب في مناسبتين من قبل، موسمي 2017-2018 مع ريال مدريد، 2024-2025 مع باريس.

وعلى الجانب الآخر توج إيتو باللقب في 4 مناسبات من قبل، حيث توج باللقب موسم: "1999-2000 مع ريال مدريد، 2005-2006، 2008-2009 مع برشلونة و2009-2010 مع إنتر ميلان.

أقرأ أيضًا:

رسالة أبو ريدة للاعبي منتخب مصر قبل السفر لأمريكا

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فان بوميل لخلافة توروب