"الأفريقي الثاني".. أشرف حكيمي يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال بعد حصد

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه في النهائي على حساب أرسنال.

ونجح فريق باريس في تحقيق الفوز اليوم على حساب أرسنال، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالعاصمة المجرية بودابست.

احتفالات قوية من لاعبي باريس وناصر الخليفي بعد التتويج بدوري الأبطال

وسيطرت حالة من السعادة الكبيرة على لاعبي فريق باريس سان جيرمان وجهازهم الفني بقيادة لويس إنريكي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

واحتفل النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بحصد لقب البطولة بطريقة خاصة، حيث حرص على حمل العلم المغربي خلال الاحتفالات.

ولم يتوقف الاحتفال عند لاعبي الفريق الباريسي فقط، بل وصل الأمر إلى مالك النادي ناصر الخليفي، الذي ظهرت عليه علامات السعادة الكبيرة بعد حصد فريقه لقب دوري الأبطال.

وحافظ فريق باريس سان جيرمان على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، حيث توج باللقب خلال الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي.

