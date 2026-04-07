الكثير من محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ويلاقي ريال مدريد نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً على استاد "سانتياجو برنابيو".

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تذاع مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ عبر قناة بي إن سبورت HD1.

مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا

وتعد مباراة الغد هي المباراة رقم 29، التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 28 مباراة من قبل.

وخلال 28 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على الفريق البافاري، في 12 مباراة، تلقى الهزيمة في مثلهم وحضر التعادل في 4 لقاءات.