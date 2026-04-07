تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : مصراوي

09:48 ص 07/04/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.

بنك مصر:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

54.41 جنيه للشراء، و54.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:

54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

54.41 جنيه للشراء، و54.51 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

