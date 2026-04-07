تراجع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء
سعر الدولار مقابل الجنيه
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين قرش و11 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، بينما ارتفع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.
بنك مصر:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
54.41 جنيه للشراء، و54.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة:
54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
54.41 جنيه للشراء، و54.51 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.