متهم ينتحل هوية لاعب فرنسي ويستحوذ على 200 ألف يورو..ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:49 م 15/04/2026

لاكازيت

في واقعة احتيال جديدة بفرنسا، تمكن أحد الأفراد من انتحال هوية لاعب كرة قدم فرنسي واستخدام بياناته في الاستيلاء على نحو 200 ألف يورو من أموال الدعم الاجتماعي.

تفاصيل انتحال شخصية اللاعب لاكازيت

كشف موقع "فوت ميركاتو"، واقعة لافتة بقيام رجل في الأربعينيات من عمره في مدينة نيس الفرنسية، من الاستيلاء على نحو 200 ألف يورو، عبر استخدام هويات مزورة، من بينها بيانات لاعب كرة القدم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

حيث قام المتهم باستخدام اسم اللاعب وتاريخ ومكان ميلاده لإنشاء عدة ملفات احتيالية، مستغلًا عدم طلب الهيئة في بعض الحالات وثائق هوية فعلية خلال المراحل الأولى من التسجيل.

وأشار التقرير أن هيئة الصندوق الوطني للإعانات العائلية في فرنسا التي توزع سنويًا نحو 100 مليار يورو من المساعدات لأكثر من 13 مليون مستفيد، اكتشفت عدة عمليات للاحتيال خلال عمليات التفتيش والتحقيق التي أُجريت خلال 2025 تجاوزت قيمتها 508.8 مليون يورو.

وأكد التقرير أن القضية انتهت بعد إلقاء القبض على المتهم أثناء توجهه إلى مقر الهيئة في نيس، لتقديم شكوى بشأن وقف صرف إعانة الدخل التضامني، حيث تم توقيفه على الفور، بينما طالب الادعاء العام بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنًا.

إقرأ أيضًا:

من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟

بحضور صلاح.. ليفربول يحيي الذكرى الـ37 لضحايا هيلزبره

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ألكسندر لاكازيت نيس

فيديو قد يعجبك



اشترينا علاج على حسابنا ومكافحة العدوى قالت حالتين مش تفشي.. اعترافات صادمة
انقسام بـ "اقتصادية النواب" حول مواد قانون حماية المنافسة
أحمد الفيشاوي يستعرض عضلاته وجسده المليء بـ"الوشوم" في حمام السباحة (فيديو)
إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9