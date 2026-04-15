في واقعة احتيال جديدة بفرنسا، تمكن أحد الأفراد من انتحال هوية لاعب كرة قدم فرنسي واستخدام بياناته في الاستيلاء على نحو 200 ألف يورو من أموال الدعم الاجتماعي.

تفاصيل انتحال شخصية اللاعب لاكازيت

كشف موقع "فوت ميركاتو"، واقعة لافتة بقيام رجل في الأربعينيات من عمره في مدينة نيس الفرنسية، من الاستيلاء على نحو 200 ألف يورو، عبر استخدام هويات مزورة، من بينها بيانات لاعب كرة القدم الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

حيث قام المتهم باستخدام اسم اللاعب وتاريخ ومكان ميلاده لإنشاء عدة ملفات احتيالية، مستغلًا عدم طلب الهيئة في بعض الحالات وثائق هوية فعلية خلال المراحل الأولى من التسجيل.

وأشار التقرير أن هيئة الصندوق الوطني للإعانات العائلية في فرنسا التي توزع سنويًا نحو 100 مليار يورو من المساعدات لأكثر من 13 مليون مستفيد، اكتشفت عدة عمليات للاحتيال خلال عمليات التفتيش والتحقيق التي أُجريت خلال 2025 تجاوزت قيمتها 508.8 مليون يورو.

وأكد التقرير أن القضية انتهت بعد إلقاء القبض على المتهم أثناء توجهه إلى مقر الهيئة في نيس، لتقديم شكوى بشأن وقف صرف إعانة الدخل التضامني، حيث تم توقيفه على الفور، بينما طالب الادعاء العام بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنًا.

إقرأ أيضًا:



من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟



بحضور صلاح.. ليفربول يحيي الذكرى الـ37 لضحايا هيلزبره