شهدت مباراة نادي قطر القطري والشمال، لقطة مثيرة للجدل للاعب المصري أكرم توفيق المحترف ضمن صفوف الأخير.

ورصدت كاميرات المباراة، لحظة استبدال أكرم توفيق في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بعدما كان فريقه نادي الشمال متأخرًا بهدفين.

وخرج أكرم توفيق وهو تظهر عليه علامات عدم الرضا، ليتجه إلي دكة البدلاء ويقوم بركل بعض الأغراض تعبيرًا عن غضبه.

وكشفت تقارير قطرية أن هناك عقوبة تنتظر اللاعب بعد رد فعله الغير لائق في المباراة وفقًا للائحة عقوبات الفريق.

لقطة أكرم توفيق في مباراة قطر والشمال

رد فعل أكرم توفيق لاعب الشمال بعد تغييره في الدقيقة 54#دوري_نجوم_بنك_الدوحة#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/4skTx9cnx8 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 13, 2026

