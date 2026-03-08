مباريات الأمس
بعد الجدل.. الركراكي يوضح سبب انسحابه من مؤتمر تقديم وهبي

كتب : محمد عبد الهادي

11:11 م 08/03/2026 تعديل في 11:20 م

وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب

كشف وليد الركراكي، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، سبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي لتقديم محمد وهبي وإعلانه مدربًا جديدًا لأسود الأطلس.

ونقلت صحيفة "المنتخب المغربية"، تصريحات الركراكي قائلًا: "في البداية أود توجيه الشكر للسيد فوزي لقجع على حفل التكريم الذي خصص لي بعد إنتهاء فترة عملي مدربًا للمنتخب".

وواصل: " أود توضيح بعض الأمور للجماهير المغربية منعًا لأي أقاويل تتردد فيما يخص المؤتمر الصحفي".

وأضاف: "بالفعل تلقيت دعوة لصعود المنصة لمشاركة تقديم زميلي محمد وهبي، ولكنني امتنعت عن الصعود لسبب أن هذه اللحظة تعتبر تاريخية وبالتالي لا يجوز لأي فرد مزاحمته".

وأكمل تصريحاته: "هذه اللحظة والصورة الجميلة نعتز بها جميعنا كمدربين وطنيين، وأردت أن أمنح وهبي الخصوصية الكاملة للتقديم".

واختتم وليد الركراكي: "قررت الانسحاب في ندوة تقديم الوهبي لرفع الحرج عن وهبي وهو يتحدث عن الفترة المقبلة للمنتخب أمامي ولمنحه الحرية في التعبير عن رأيه".

