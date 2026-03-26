يستضيف ملعب "جيليت" في مدينة ماساتشوستس الأمريكية، مباراة قوية تجمع بين فرنسا والبرازيل، في بروفة تحضيرية لكأس العالم 2026.

موعد مباراة فرنسا والبرازيل

تقام مباراة فرنسا والبرازيل، في العاشرة مساء اليوم على ملعب "جيليت"، في لقاء ودي استعدادا لكأس العالم 2026.

ويعود آخر لقاء بين فرنسا والبرازيل إلى مارس 2015، أي قبل 11 عاما، عندما التقى الثنائي في لقاء ودي انتهى بفوز منتخب السيليساو 3-1.

ويخوض كلا المنتخبين مباراتين وديتين، إذ يواجه منتخب فرنسا المنتخب الكولومبي، يوم الأحد المقبل، فيما تواجه البرازيل المنتخب الكرواتي.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا والبرازيل

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية نقل مباراة فرنسا والبرازيل الودية، وبالتحديد قناة أبو ظبي الرياضية 1.

ويفقد منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيوتي، خدمات حارسه أليسون بيكر وأليكس ساندرو وجابرييل ماجاليس ونيمار ورودريجو.

ومن جانبه، يغيب ويليان ساليبا عن منتخب فرنسا، بسبب الإصابة، فيما توجد شكوك حول جاهزية جول كوندي.

جدير بالذكر أن مباريات نصف نهائي الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026، تقام مساء اليوم، في المواعيد التالية:

تركيا – رومانيا: الساعة 7 مساءً

إيطاليا - أيرلندا الشمالية: الساعة 9:45 مساءً

ويلز - البوسنة والهرسك: 9:45 مساءً

بولندا – ألبانيا: 9:45 مساءً

أوكرانيا – السويد: 9:45 مساءً

جمهورية التشيك – أيرلندا: 9:45 مساءً

سلوفاكيا – كوسوفو: 9:45 مساءً

الدنمارك – مقدونيا الشمالة: 9:45 مساءً

