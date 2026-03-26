كأس رابطة الأندية

الجونة

0 2
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
22:00

فرنسا

جميع المباريات

بعد 11 عاما.. كل ما تريد معرفته عن مباراة فرنسا والبرازيل

كتب : هند عواد

03:47 م 26/03/2026

منتخب البرازيل

يستضيف ملعب "جيليت" في مدينة ماساتشوستس الأمريكية، مباراة قوية تجمع بين فرنسا والبرازيل، في بروفة تحضيرية لكأس العالم 2026.

موعد مباراة فرنسا والبرازيل

تقام مباراة فرنسا والبرازيل، في العاشرة مساء اليوم على ملعب "جيليت"، في لقاء ودي استعدادا لكأس العالم 2026.

ويعود آخر لقاء بين فرنسا والبرازيل إلى مارس 2015، أي قبل 11 عاما، عندما التقى الثنائي في لقاء ودي انتهى بفوز منتخب السيليساو 3-1.

ويخوض كلا المنتخبين مباراتين وديتين، إذ يواجه منتخب فرنسا المنتخب الكولومبي، يوم الأحد المقبل، فيما تواجه البرازيل المنتخب الكرواتي.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا والبرازيل

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية نقل مباراة فرنسا والبرازيل الودية، وبالتحديد قناة أبو ظبي الرياضية 1.

ويفقد منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيوتي، خدمات حارسه أليسون بيكر وأليكس ساندرو وجابرييل ماجاليس ونيمار ورودريجو.

ومن جانبه، يغيب ويليان ساليبا عن منتخب فرنسا، بسبب الإصابة، فيما توجد شكوك حول جاهزية جول كوندي.

جدير بالذكر أن مباريات نصف نهائي الملحق القاري المؤهل إلى كأس العالم 2026، تقام مساء اليوم، في المواعيد التالية:

تركيا – رومانيا: الساعة 7 مساءً

إيطاليا - أيرلندا الشمالية: الساعة 9:45 مساءً

ويلز - البوسنة والهرسك: 9:45 مساءً

بولندا – ألبانيا: 9:45 مساءً

أوكرانيا – السويد: 9:45 مساءً

جمهورية التشيك – أيرلندا: 9:45 مساءً

سلوفاكيا – كوسوفو: 9:45 مساءً

الدنمارك – مقدونيا الشمالة: 9:45 مساءً

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
أول تحرك من إدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المرتقب
أول تحرك من إدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المرتقب
للكشف على قواه العقلية.. إيداع متهم "مذبحة كرموز" مستشفى العباسية
للكشف على قواه العقلية.. إيداع متهم "مذبحة كرموز" مستشفى العباسية
قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب

