بعد فوز الهلال على النصر.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2025-2026

حقق فريق الهلال السعودي الفوز على نظيره النصر بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر في الدوري السعودي.

وبهذا الفوز تصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فريق النصر السعودي في المركز الثاني برصيد 31.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

جدول ترتيب الدوري السعودي 2025-2026

1- الهلال - 38 نقطة

2- النصر - 31 نقطة

3- التعاون - 31 نقطة

4- الأهلي - 28 نقطة

5- القادسية - 27 نقطة

6- الاتحاد - 26 نقطة

7- الاتفاق - 22 نقطة

8- الخليج - 21 نقطة

9- نيوم - 20 نقطة

10- الفتح - 17 نقطة

11- الحزم - 16 نقطة

12- الفيحاء - 13 نقطة

13- الخلود - 12 نقطة

14- ضمك - 9 نقاط

15- الرياض - 9 نقاط

16- الشباب - 8 نقاط

17- الأخدود - 5 نقاط

18- النجمة - نقطتين