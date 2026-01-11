مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

"أعرف السر"... حسن مصطفى يكشف أسباب مشاركة مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة

كتب : نهي خورشيد

01:20 ص 11/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد (1)
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد (3)
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد (2)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (8) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (2) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر وكوت ديفوار (5) (1)
  • عرض 16 صورة
    المقاهي كاملة العدد بالإسكندرية لمتابعة صدام منتخب مصر وكوت ديفوار
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر (16) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر (17) (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من مباراة مصر (15) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن تعامل بذكاء مع مباراة كوت ديفوار.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن أغلق العمق أمام كوت ديفوار، خاصة أن التغطية العكسية على الأطراف لم تكن الأفضل، وعندما لعبنا بخمسة لاعبين في خط الدفاع تمكنا من إغلاق المساحات وتقارب الخطوط، ما ساعدنا على اللعب بشكل جماعي والقدرة على الهجوم".

وأضاف: "تواجد حمدي فتحي في وسط الملعب منح قوة كبيرة للمنتخب، بعدما كان مروان عطية يتحمل العبء وحده في الفترات الماضية، وهناك روح واضحة بين اللاعبين، كما أن محمد صلاح قدم دوراً دفاعياً مهماً في الشوط الثاني، وهو أمر إيجابي للغاية".

واختتم حسن مصطفى تصريحاته بالكشف عن سبب مشاركة مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة، قائلاً: "أعلم سر دفع حسام حسن بمصطفى محمد في نهاية المباراة، سواء في الكرات الثابتة لنا أو ضدنا، لأنه لاعب مميز في هذا الجانب، رغم أن طريقة لعبه قد لا تتناسب تماماً مع أسلوب حسام حسن الذي لا يعتمد على العرضيات".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وكوت ديفوار حسن مصطفى مصطفى محمد منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد الفوز على كوت ديفوار.. عضو اتحاد الكرة يكشف مصير حسام حسن في كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

بعد الفوز على كوت ديفوار.. عضو اتحاد الكرة يكشف مصير حسام حسن في كأس العالم
"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
زووم

حدث بالفن| انهيار فنانة باكية لهذا السبب والحزن يخيم على فيروز في جنازة
علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟