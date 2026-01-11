أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار في أمم أفريقيا

كشف حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن تعامل بذكاء مع مباراة كوت ديفوار.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن أغلق العمق أمام كوت ديفوار، خاصة أن التغطية العكسية على الأطراف لم تكن الأفضل، وعندما لعبنا بخمسة لاعبين في خط الدفاع تمكنا من إغلاق المساحات وتقارب الخطوط، ما ساعدنا على اللعب بشكل جماعي والقدرة على الهجوم".

وأضاف: "تواجد حمدي فتحي في وسط الملعب منح قوة كبيرة للمنتخب، بعدما كان مروان عطية يتحمل العبء وحده في الفترات الماضية، وهناك روح واضحة بين اللاعبين، كما أن محمد صلاح قدم دوراً دفاعياً مهماً في الشوط الثاني، وهو أمر إيجابي للغاية".

واختتم حسن مصطفى تصريحاته بالكشف عن سبب مشاركة مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة، قائلاً: "أعلم سر دفع حسام حسن بمصطفى محمد في نهاية المباراة، سواء في الكرات الثابتة لنا أو ضدنا، لأنه لاعب مميز في هذا الجانب، رغم أن طريقة لعبه قد لا تتناسب تماماً مع أسلوب حسام حسن الذي لا يعتمد على العرضيات".