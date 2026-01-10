شاهدها بالمجان.. ترددات 5 قنوات تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار

حذاء يتسبب في إيقاف حكم بكأس الأمم الأفريقية.. ما القصة؟

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة كوت ديفوار، حامل اللقب، مساء اليوم، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على بنين بنتيجة 3-1، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بالفوز على بوركينا فاسو، بثلاثية نظيفة.

وينتظر منتخب السنغال، الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، في نصف نهائي أمم أفريقيا، وذلك بعد الفوز على مالي، بهدف نظيف.

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل شبكة قنوات بي عن سبورت "المشفرة" مباراة مصر وكوت ديفوار، إذ خصصت الشبكة 4 قنوات لنقل البطولة المقامة حاليا.

كما يمكن مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بالمجان على القنوات التالية: Canal 2 International HD، الباقة الأفريقية، Solo calcio، Arryadia TNT HD وTV congo.

ترددات قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار

يمكن مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بالمجان، من خلال الترددات التالية:

Canal 2 International HD - قمر يوتلسات 3 شرقًا

التردد: 11431

استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 18330

الباقة الأفريقية - قمر يوتلسات 9 شرقًا (ORTM - RTB - BTV)

التردد: 11900

استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

التردد: 12034

استقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

Solo calcio وTV congo - قمر هوت بيرد (الاوروبي) 13 شرقًا

التردد: 11179

استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

التردد: 12149

استقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

Arryadia TNT HD - قمر عربسات 26 شرقًا

التردد: 11180

استقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

اقرأ أيضًا:

قبل مباراة منتخب مصر.. جدول ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية 2025



"محمد صلاح مثل المومياء".. حقيقة صورة ساخرة منسوبة لمنتخب كوت ديفوار



"المصممين فتحوا ويكيبيديا".. صحيفة شهيرة تنتقد تصميم قميص منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا



