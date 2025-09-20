مدرب الأهلي السعودي يتوعد بيراميدز قبل كأس القارات الثلاث

كتبت-هند عواد:

توعد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة السعودي، فريق بيراميدز، قبل اللقاء المرتقب بينهما في كأس القارات الثلاث.

وتعادل الأهلي مع الهلال بنتيجة 3-3، في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان علينا التركيز دفاعيًا بشكل أكبر، عانينا من سوء التغطية، ارتكبنا العديد من الأخطاء، كنا أكثر حدة في الشوط الثاني، في الثنائيات لم نكن نسمح للهلال بالتحولات، ليس من السهل العودة بالنتيجة أمام الهلال، لكن أشعر بالفخر من العودة وعقلية الفريق".

وأضاف: "نهدف إلى الفوز ببطولة كأس القارات الثلاث يوم الثلاثاء المقبل ضد بيراميدز، الذي سيكون في اليوم الوطني للسعودية، ونهدف إلى الفوز وتحقيق اللقب للسعودية، ونحن نادي الوطن".

وتأهل بيراميدز إلى كأس القارات الثلاث، بعد الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في الدور الأول من بطولة الإنتركونتيننتال.

