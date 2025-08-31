مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز ليفربول على أرسنال

11:23 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

أقيمت اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وشهدت تلك المواجهات قدرًا كبيرًا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وشهدت مباريات اليوم فوز ليفربول على أرسنال بهدف دون مقابل، وفاز أيضا برايتون على نظيره مانشستر سيتي، بينما حقق كريستال بالاس الفوز على أستون فيلا بثلاثية دون رد.

وبعد مباريات اليوم، استمر ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط ، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- ليفربول - 9 نقاط

2- تشيلسي - 7 نقاط

3- أرسنال - 6 نقاط

4-توتنهام - 6 نقاط

5- إيفرتون - 6 نقاط

6- سندرلاند - 6 نقاط

7- بورنموث - 6 نقاط

8- كريستال بالاس - 5 نقاط

9- مانشستر يونايتد - 4 نقاط

10- نوتنجهام فورست - 4 نقاط

11- برايتون - 4 نقاط

12- ليدز يونايتد - 4 نقاط

13- مانشستر سيتي - 3 نقاط

14- بيرنلي - 3 نقاط

15- برينتفورد - 3 نقاط

16- وست هام - 3 نقاط

17- نيوكاسل يونايتد - نقطتين

18- فولهام - نقطتين

19- أستون فيلا - نقطة واحدة

20- ولفرهامبتون - دون نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال ليفربول الدوري الانجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة