جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز ليفربول على أرسنال

القاهرة - مصراوي

أقيمت اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وشهدت تلك المواجهات قدرًا كبيرًا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وشهدت مباريات اليوم فوز ليفربول على أرسنال بهدف دون مقابل، وفاز أيضا برايتون على نظيره مانشستر سيتي، بينما حقق كريستال بالاس الفوز على أستون فيلا بثلاثية دون رد.

وبعد مباريات اليوم، استمر ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط ، بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- ليفربول - 9 نقاط

2- تشيلسي - 7 نقاط

3- أرسنال - 6 نقاط

4-توتنهام - 6 نقاط

5- إيفرتون - 6 نقاط

6- سندرلاند - 6 نقاط

7- بورنموث - 6 نقاط

8- كريستال بالاس - 5 نقاط

9- مانشستر يونايتد - 4 نقاط

10- نوتنجهام فورست - 4 نقاط

11- برايتون - 4 نقاط

12- ليدز يونايتد - 4 نقاط

13- مانشستر سيتي - 3 نقاط

14- بيرنلي - 3 نقاط

15- برينتفورد - 3 نقاط

16- وست هام - 3 نقاط

17- نيوكاسل يونايتد - نقطتين

18- فولهام - نقطتين

19- أستون فيلا - نقطة واحدة

20- ولفرهامبتون - دون نقاط