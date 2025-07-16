كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

وودع عبدالله جمعة لاعب الزمالك السابق، قائد الأبيض محمود شيكابالا بعد إعلان اعتزاله، ونشر صورتهما وكتب: "وداع الاعتزال قد يكون صعباً، لكنه فرصة لبداية جديدة. يمكن التعبير عن المشاعر من خلال كلمات مؤثرة تعبر عن الشكر والتقدير للأصدقاء والزملاء، وتتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم. كما يمكن التعبير عن الحزن لفراقهم، مع الأمل بلقاءات قادمة كان ليا الشرف إني لعبت معاك يا أسطوره أشوفك بخير و ناجح دايماً يارب، الساحر".

ونشر محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت السابق والاتحاد السكندري الحالي، رسالة غامضة عبر "إنستجرام"، وكتب: "احترم من يستحق أن يُحترم".

وهنأ سعد سمير لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، عبدالله السعيد لاعب الزمالك الحالي، بعيد ميلاده، فيما هنأ ناصر منسي لاعب الزمالك محمد صبحي حارس الأبيض بعيد ميلاده.

ونشر ناصر ماهر لاعب الزمالك، صورته مع ثنائي الفريق محمد عواد وصلاح مصدق، من صالة الألعاب الرياضية.

ونشر مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، صورته مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وشارك إمام عاشور لاعب الأهلي متابعيه صورته من صالة الألعاب الرياضية، وكتب: "رجعنا للعمل".

ونشر رامي صبري مدافع فاركو صورته مع زوجته الإعلامي شيما صابر، وهما يستمتعان بعطلتهما الصيفية.