كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اكتمال نصاب الأندية المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بتأهل فريق لوس أنجلوس الأمريكي بعدما فاز على نظيره كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد بالملحق المؤهل لكأس العالم للأندية 2025.

وجاءت المباراة الفاصلة لتحديد المقعد الأخيرة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بعدما قرر الاتحاد الدولي (فيفا) استبعاد نادي ليون المكسيكي بسبب ملكية صاحبه لنادي آخر مشارك في البطولة وهو باتشوكا.

لوس أنجلوس خاض المباراة بصفته وصيفًا لدوري أبطال كونكاكاف 2023، بينما شارك كلوب أمريكا في المباراة الفاصلة بصفته الفريق الأعلى تصنيفًا في تصنيف أندية الاتحاد القاري ضمن كأس العالم للأندية.

وانضم بذلك نادي لوس أنجلوس الأمريكي إلى المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية التي تضم: تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس الأمريكي، الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو؛ حيث يتواجد الأهلي بالمجموعة الأولى رفقة أندية: إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، بالميراس البرازيلي.

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