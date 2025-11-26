مباريات الأمس
إعلان

المدير الفني لمالي يكشف لمصراوي توقعاته لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : نهي خورشيد

10:06 م 26/11/2025 تعديل في 18/12/2025
توقع البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني الحالي لـ منتخب مالي، المنتخبات المرشحة لتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وقال سينتفيت في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"نعم، 100٪ من دول شمال إفريقيا لها الأفضلية، لقد رأينا ذلك أيضاً في كأس العالم في قطر، إذ كانت الدول العربية أفضل أداءً".

وأضاف:"بالنسبة لي، المغرب هو المرشح الكبير، ولكن أيضاً الجزائر وتونس ومصر لديها إمكانيات للفوز بهذا اللقب، وهناك أيضاً السنغال ونيجيريا اللتان تتمتعان بقوة كبيرة".

وتابع حديثه قائلاً:"لكن بالنسبة لي، دول شمال إفريقيا لها الأفضلية، نفس المناخ، ملاعب جيدة، والثقافة العربية تجعلني أعتقد أن إحدى الدول العربية قد تُتوج بطلة إفريقيا".

وأتم مدرب مالي:"كما قلت بالنسبة لي، المرشحين هم 100٪ المغرب، الجزائر، ونيجيريا والسنغال ربما هم الأكبر حظاً في البطولة، لكن هناك حوالي 12 دولة قد تفوز باللقب".

