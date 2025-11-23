مدرب الجيش الملكي المغربي متحدثًا عن مواجهة الأهلي: "ستكون أفضل رد"

قال ألكسندر سانتوس، مدرب فريق الجيش الملكي المغربي، إنهم يسعون لتحقيق الفوز في مباراتي الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

فريق الجيش الملكي سيستضيف نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سانتوس في تصريحات أوردتها صحيفة البطولة المغربية اليوم الأحد: "الفوز على الأهلي وشبيبة القبائل ستكون أفضل رد بعد خسارتنا في الجولة الأولى أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني".

وأضاف مدرب الجيش الملكي: "علينا الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الأهلي، المجموعة معقدة، وإن انتصرنا في المباراتين المقبلتين، ستكون الإجابة الأفضل وتحقيق نقاط أكثر في دور المجموعات".

ووصف سانتوس، قرار عدم احتساب هدف فريقه الملغى أمام يانج أفريكانز بـ "الغريب"، ثم أردف: "قدمنا مباراة جيدة كعادتنا في الموسم كاملاً، كانت الهزيمة الأولى لنا وهذه تبقى مسؤوليتي، لعبنا في ملعب يصعب تطبيق أسلوبنا، والخصم أجهض طريقة خروجنا بالكرة".

وأتم مدرب الفريق المغربي: "تعذبنا في الكرات الثابتة، والخصم أجهض حلولنا منذ البداية، وحاولنا عدم تلقي الهدف الذي يعد الرابع في الموسم كاملاً، وبين الشوطين غيرنا بعض اللاعبين لأننا احتجنا للتحكم أكثر في الكرة وتلقينا هدفًا في أحسن لحظاتنا في المباراة، ولكننا لم نكن في مستوانا في معظم دقائق اللقاء، ولم نتكيف سريعا مع الأجواء. سجلنا هدف التعادل والحكم ألغاه وشاهدت الفيديو بعد ذلك ولم يكن هناك تسلل وهذا أمر غريب".

ويحتل فريق الجيش الملكي المغربي المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا بدون نقاط بعدما خسر بهدف نظيف على يد فريق يانج أفريكانز.

اقرأ أيضًا:

10 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية

"السبب في حلمه".. الغندور ينشر صورته مع والد أهم لاعب في تاريخ أفريقيا