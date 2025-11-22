"حق أصيل وملك النادي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر خلال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة أحمد عبدالرؤوف القائمة الأساسية للأبيض استعداداً لمباراة زيسكو الزامبي، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الأبيض كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد.

في خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود جهاد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – آدم كايد – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

في خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض تواجد الأنجولي شيكو بانزا بعد حصوله على إذن بالتأخر في العودة بسبب وفاة شقيقه.

والجدير بالذكر أن مواجهة الزمالك وزيسكو ستقام غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.