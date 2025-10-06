هيئة مكافحة الفساد توجه اتهامات جديدة إلى برشلونة

يواجه برشلونة مزيدًا من المشاكل القانونية، حيث كشفت وثيقة صادرة عن شرطة كتالونيا عن مخالفات مالية مزعومة ارتكبها النادي الكتالوني، ويرتبط أحدها بتوقيع البرازيلي مالكوم في يوليو 2018.

وبحسب صحيفة "إل بيريوديكو"، فإن تقريرا صادرا عن "موسوس دي إسكوادرا" (الشرطة الكتالونية)، والذي قُدم إلى المحكمة في برشلونة، والتي حققت مع الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو وقادة سابقين آخرين بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير شكك في مبلغ 10 ملايين يورو الذي دفعه برشلونة لإحدى الشركات مقابل "عمليات الوساطة" بين عامي 2018 و2020 والتي يزعم أنها تتوافق مع "خدمات محتملة غير مبررة أو غير موجودة أو أعلى بكثير من سعر السوق".

ويعتقد المدعي العام أن بارتوميو، الذي لديه عدة اتهامات أمام المحاكم، وبقية المتهمين (الرئيس التنفيذي السابق أوسكار جراو؛ نائب الرئيس الرياضي السابق جوردي ميستري؛ الرئيس التنفيذي السابق إجناسيو ميستري؛ المدير المالي السابق فرانسيسكو شرودر؛ مفوض نادي برشلونة جوردي مويكس) اتخذوا قرارات "مستغلين سلطة اتخاذ القرار التي كانت مخولة لمجلس الإدارة، والذي يُزعم أنهم أخفوا عنه حقيقة جوانب العمليات"، وهم متهمون بجريمة الإدارة غير النزيهة.

وتُعدّ عمولات توقيع مالكوم من نادي جيروندان دي بوردو إحدى المعاملات غير القانونية المزعومة التي تحقق فيها المحكمة.

وقد أكدت شرطة كتالونيا "تعديلًا واضحًا" في عقد العمل بين برشلونة والبرازيلي بعد توقيعه، استُبدل المبلغ المتفق عليه مبدئيًا والبالغ 10 ملايين يورو، والمُقرر دفعه على مدى ثلاث سنوات، والمتفق عليه في 24 يوليو 2018، بدفع 1.5 مليون يورو ودفع 8.4 مليون يورو إلى BFE مقابل وساطته في صفقة انتقال اللاعب البرازيلي.

وتضمنت الاتفاقية المبدئية اقتطاع ضريبة دخل شخصية بنسبة تقارب 50%، ولكن مع هذا التغيير، حصلت الخزانة على مبلغ أقل من الصفقة، واضطر مجلس إدارة خوان لابورتا إلى إجراء "تسوية ضريبية وقائية" لتجنب الغرامة.

وكان برشلونة قد اتفق مع نادي بوردو على انتقال مالكوم فيليبي سيلفا دي أوليفييه، في صفقة تبلغ قيمتها 41 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو كمتغيرات، على أن يوقع اللاعب عقدًا مع النادي يمتد لخمسة مواسم قادمة، حتى نهاية موسم 2022/2023.