اعتزلت في سنه وسيتعافى قريبا.. نجم ليفربول السابق يدافع عن محمد صلاح

دافع مايكل أوين نجم ليفربول السابق، عن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، بعد أزمته الأخيرة، ووجود على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة، بدوري أبطال أوروبا.

وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف فقط في 10 مباريات خلال الموسم الحالي.

وقال مايكل أوين في تصريحات لشبكة سكاي بيت: "صلاح يُسجل الأهداف منذ سنوات طويلة. لن يُفاجأ أحد إذا سجل في مباراته التالية وواصل الركض، إذا كان هناك أي شخص في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يجب أن تشك فيه، فهو هذا الشخص".

وأضاف: "مع ذلك، إذا كان هناك سبب آخر، فقد يكون العمر عاملاً مؤثراً - فهو الآن في الثالثة والثلاثين من عمره. تقاعدتُ في هذا العمر، لذا لا يُمكن الاستمرار للأبد. هذا أحد الأسباب المحتملة، والسبب الآخر هو أن ترينت ألكسندر-أرنولد لم يعد يُمرر له الكرات، لقد تغيرت الديناميكية. يلعب كونور برادلي بشكل مختلف؛ فهو يسعى للركض خلف صلاح بدلاً من تمرير الكرة إليه".

واختتم أوين: "لم تتغير التكتيكات، لكن الأفراد تغيروا. أو ربما لم يبدأ الفريق التدريب بعد. كل لاعب هجومي يمر بفترة كهذه. على الأرجح أنها مجرد عثرة عابرة، وسيتعافى قريبًا، لكنها قد تكون مزيجًا من كل ما سبق".

