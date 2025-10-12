تشيلسي يعلن غياب كول بالمر حتى نوفمبر بسبب إصابة عضلية

بعد 15 عاما.. شجار جديد بين نجوم تشيلسي وليفربول في مباراة الأساطير

أعلن نادي تشيلسي أن لاعبه الشاب كول بالمر سيغيب عن الملاعب حتى شهر نوفمبر المقبل، بسبب إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها مؤخرًا، وذلك عقب تقييم طبي شامل أجراه النادي خلال فترة التوقف الدولي.

ويبلغ بالمر من العمر 23 عامًا، وكان من المتوقع أن يعود في وقت أقرب، لكن مصادر داخل النادي، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أنه لا يزال بحاجة إلى عدة أسابيع إضافية للتعافي الكامل.

المباريات التي سيغيب عنها بالمر

وسيغيب بالمر عن عدد من المباريات المهمة، أبرزها:

مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي يوم 18 أكتوبر.

مباراة أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

لقاء سندرلاند في البريميرليج.

مباراة ولفرهامبتون واندررز في الدور الرابع من كأس كاراباو.

وتعود الإصابة الحالية إلى مشكلات عضلية سبق أن غيبته عن مباراتين في أغسطس، وظهر تأثيرها واضحًا خلال خسارة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في 20 سبتمبر.

وقال مدرب الفريق، إنزو ماريسكا، في مؤتمر صحفي قبل فترة التوقف الدولي: "لا أعتقد أن بالمر بحاجة إلى تدخل جراحي، المسألة تتعلق فقط بإدارة الألم في منطقة الفخذ. مع ضغط المباريات، هذا النوع من الإصابات متوقع، ولذلك نفضل توخي الحذر معه".

وأضاف: "نحن نعلم أن الفريق أفضل بوجود كول، لكننا مستعدون للعب بدونه، لن نلعب بعشرة لاعبين بالطبع سنجد حلولًا بديلة".

أرقام بالمر هذا الموسم

شارك كول بالمر في أربع مباريات مع تشيلسي هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل هدفين.