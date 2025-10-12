مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

إعلان

تشيلسي يعلن غياب كول بالمر حتى نوفمبر بسبب إصابة عضلية

كتب - محمد عبد السلام

12:44 ص 12/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال كول بالمر الشهير (4)
  • عرض 9 صورة
    احتفال كول بالمر الشهير (1)_1
  • عرض 9 صورة
    احتفال كول بالمر الشهير (2)
  • عرض 9 صورة
    كول بالمر وجواو فيليكس
  • عرض 9 صورة
    كول بالمر
  • عرض 9 صورة
    كول بالمر لاعب تشيلسي
  • عرض 9 صورة
    كول بالمر لاعب تشيلسي
  • عرض 9 صورة
    كول بالمر لاعب فريق تشيلسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي تشيلسي أن لاعبه الشاب كول بالمر سيغيب عن الملاعب حتى شهر نوفمبر المقبل، بسبب إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها مؤخرًا، وذلك عقب تقييم طبي شامل أجراه النادي خلال فترة التوقف الدولي.

ويبلغ بالمر من العمر 23 عامًا، وكان من المتوقع أن يعود في وقت أقرب، لكن مصادر داخل النادي، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أكدت أنه لا يزال بحاجة إلى عدة أسابيع إضافية للتعافي الكامل.

المباريات التي سيغيب عنها بالمر

وسيغيب بالمر عن عدد من المباريات المهمة، أبرزها:

مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي يوم 18 أكتوبر.

مباراة أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

لقاء سندرلاند في البريميرليج.

مباراة ولفرهامبتون واندررز في الدور الرابع من كأس كاراباو.

وتعود الإصابة الحالية إلى مشكلات عضلية سبق أن غيبته عن مباراتين في أغسطس، وظهر تأثيرها واضحًا خلال خسارة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في 20 سبتمبر.

وقال مدرب الفريق، إنزو ماريسكا، في مؤتمر صحفي قبل فترة التوقف الدولي: "لا أعتقد أن بالمر بحاجة إلى تدخل جراحي، المسألة تتعلق فقط بإدارة الألم في منطقة الفخذ. مع ضغط المباريات، هذا النوع من الإصابات متوقع، ولذلك نفضل توخي الحذر معه".

وأضاف: "نحن نعلم أن الفريق أفضل بوجود كول، لكننا مستعدون للعب بدونه، لن نلعب بعشرة لاعبين بالطبع سنجد حلولًا بديلة".

أرقام بالمر هذا الموسم

شارك كول بالمر في أربع مباريات مع تشيلسي هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل هدفين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كول بالمر بالمر إصابة بالمر تشيلسي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي