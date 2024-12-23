فانتازي.. ارتفاع جديد في سعر محمد صلاح.. وانهيار هالاند

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الإثنين ارتفاع سعر لاعب ليفربول، محمد صلاح، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 23 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل جيسوس (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني

جابرييل ماجالهايس (أرسنال) 6.3 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 13.5 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا (نوت فورست) 5.0 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

بوكايو ساكا (أرسنال) 10.5 مليون جنيه إسترليني

إميليانو بوينديا (أستون فيلا) 5.1 مليون جنيه إسترليني

جاكوب جريفز (إيبسويتش) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جيمس جوستين (ليستر) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.8 مليون جنيه

إسترليني ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 6.7 مليون جنيه إسترليني

بيدرو بورو (توتنهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

كريسينسيو سامرفيل (وست هام) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني