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توقف قلبه.. القصة الكاملة لإصابة إدواردو بوف "المرعبة" في مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان (صور وفيديو)

11:42 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حزن لاعبو فيورنتينا على إدواردو بوف (2)
  • عرض 11 صورة
    نقل إدواردو بوف إلى عربة الإسعاف (3)
  • عرض 11 صورة
    نقل إدواردو بوف إلى عربة الإسعاف (2)
  • عرض 11 صورة
    إدواردو بوف لاعب فيورنتينا
  • عرض 11 صورة
    لاعبو فيورنتينا وإنتر ميلان يطلبون من الجهاز الطبي النزول (3)
  • عرض 11 صورة
    نقل إدواردو بوف إلى عربة الإسعاف (1)
  • عرض 11 صورة
    حزن لاعبو فيورنتينا على إدواردو بوف (1)
  • عرض 11 صورة
    اللاعبون يطمئنون على حالة إدواردو بوف (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبو فيورنتينا وإنتر ميلان يطلبون من الجهاز الطبي النزول (2)
  • عرض 11 صورة
    لاعبو فيورنتينا وإنتر ميلان يطلبون من الجهاز الطبي النزول (1)
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كتب - محمد القرش:

شهدت كرة القدم العالمية حادث مأساوي أمس الأحد، في مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وبدأت القصة عندما قرر لاعب فيورنتينا، إدواردو بوف، ربط جزائه في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، وبعدها ظل ثوان يخطو خطوات غير متزنة، ثم سقط على أرض الملعب دون التدخل مع أي لاعب.

وسرعان ما هرع لاعب إنتر ميلان القريب منه وطالب الجهاز الطبي بالتدخل فورا، والتف اللاعبون والجهاز الطبي حول اللاعب قبل نقله إلى مستشفى كاريجي الجامعي في فلورنسا وإدخاله العناية المركزة.

وظهرت علامات الرعب والحزن على لاعبي فيورنتينا على أرض الملعب، وحرص أعضاء الجهاز الفني وكل لاعبي إنتر ميلان على مواساتهم، وبدأ العديد منهم في البكاء قبل أن يغادر لاعبو الفريقين أرض الملعب.

ووصل لاعب الفيولا إلى قسم الطوارئ في حالة مستقرة من حيث الديناميكية الدموية، واستبعدت الاختبارات القلبية والعصبية الأولية وجود ضرر حاد في الجهاز القلبي والعصبي المركزي.

وبعدها أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي ومستشفى كاريجي الجامعي أن إدواردو، الذي تم علاجه على أرض الملعب بعد فقدانه الوعي خلال مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان الإيطالي، يخضع للرعاية في العناية المركزة.

ووفقا لموقع "روما بريس" الإيطالي، فإنه تم إزالة أنابيب التنفس عن اللاعب صباح اليوم الاثنين، وهو الآن مستيقظ وواعٍ، ويجيب على الأسئلة.

وبعد توقف اللقاء وانصراف اللاعبين، وبحسب بروتوكول رابطة الدوري الإيطالي، سيتم استئناف المباراة من اللحظة التي توقفت فيها بدلاً من إعادتها بالكامل، بدءًا من الدقيقة 18 بالتعادل 0-0.

ويعد بوف أحد خريجي أكاديمية روما للشباب وانضم إلى فيورنتينا هذا الصيف على سبيل الإعارة مقابل 1.5 مليون يورو مع خيار الشراء مقابل 10.5 مليون يورو.

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