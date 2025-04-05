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حارس فالنسيا يتراهن مع فينيسيوس على التصدي لركلة جزاء.. ما القصة؟

10:42 م السبت 05 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

أبدى حارس مرمى فريق فالنسيا، جورجيو مامارداشيفيلي، سعادته العارمة بعد تقدم أداءا كبيرا في الفوز على ريال مدريد بالدوري الإسباني.

وقال مامارداشيفيلي بعد المباراة: "راهنت فينيسيوس قبل ركلة الجزاء على أنني سأتصدى لها، لكنه لم يعطيني المال بعد".

وأضاف: "بالنسبة لي كانت مباراة تاريخية، ولم أتوقع أن أستطيع إيقاف تسديدة فالفيردي".

يُذكر أن فالنسيا فاز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

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حارس فالنسيا فينيسيوس الدوري الإسباني مامارداشيفيلي ريال مدريد ضد فالنسيا
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